Не сошлись дебет с кредитом

О выявленных нарушениях в ходе проведенного аудита по освоению бюджетных средств, затраченных на антикризисные меры в сфере занятости населения, здравоохранения, агропрома, говорилось на заседании областной ревизионной комиссии с участием руководителей областных, городских и районных управлений.

Проверить, выявить и доложить

В развернутом докладе члена областной ревизионной комиссии Аслана Кумарова были приведены факты и цифры, свидетельствующие о нарушениях в освоении средств, направленных на те или иные мероприятия.

— Как известно, в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан от 28 марта 2020 года, Счетным комитетом совместно с ревизионными комиссиями было поручено обеспечить системный и комплексный мониторинг и контроль за расходованием средств, выделенных на реализацию антикризисных мер на всех уровнях. В этой связи в августе-сентябре текущего года ревизионной комиссией был проведен государственный аудит. Им было охвачено 40 государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора. Проведен аудит бюджетных средств на общую сумму более 37 миллиардов тенге, по результатам которого выявлено различных нарушений на сумму 714 миллионов тенге, — проинформировал Аслан Кумаров. — В их числе со стороны местных исполнительных органов аудиторы зафиксировали нарушения на сумму 346 млн тенге, из которых 184 миллиона тенге необходимо возвратить в бюджет. На сегодня 53 миллиона тенге уже возвращено в казну. Кроме того, исполнительными органами нерационально планировалось израсходовать 184 миллиона тенге, неэффективно же использовано 185 миллионов тенге. Объектами аудиторской проверки было допущено 111 правонарушений процедурного характера.

«Отбарабанил» месяц-другой и свободен

Касательно недостатков планирования было сказано, что по региональной «Дорожной карте занятости» было отобрано 63 проекта на сумму 35 млрд 308 млн тенге. В период проведения аудита по состоянию на 1 сентября т.г. освоение выделенных средств составило 44,1%. По словам А. Кумарова, стоимость создания одного рабочего места при реализации проектов в соответствии с требованиями установленных правил должна составлять в среднем по региону 4 млн тенге. Однако, судя по общему количеству объектов, со стороны местных исполнительных органов для создания одного рабочего места закладывалась сумма в 4,9 млн тенге. При этом в каждом отдельном случае стоимость создания одного рабочего места может быть или меньше или чуть превышать среднее значение. Из-за чего по 14 проектам не было запланировано положенное по правилам трудоустройства количество — 3355 человек, вместо этого администраторы бюджетных программ утвердили план трудоустройства 1641 человека, то есть на 1713 человек меньше. Таким образом, из-за неполного соблюдения требований правил не было трудоустроено 1713 человек.

В некоторых случаях средства, направленные на обеспечение занятости, не возымели должного эффекта. Аслан Кумаров констатировал следующие недостатки в деятельности исполнительных органов в реализации проектов.

— Анализ показывает, что при планировании и отборе проектов исполнительные органы власти не учитывают количество безработных в городах и районах на региональном уровне и динамику безработицы в сферах производства, — отмечает спикер. — К примеру, акимат Жылыойского района представил несколько проектов, но были отобраны и одобрены только два. Так, по состоянию на 1 января 2020 года число зарегистрированных безработных по этому району составляло 211, а на 1 августа 2020 года оно увеличилось в четыре раза — до 864 человек. В Курмангазинском районе отобрано и одобрено всего два подобных проекта. Однако количество безработных там увеличилось в 1,5 раза. Кроме того, в Исатайском районе отобрали и одобрили лишь три проекта. В целом по области четыре проекта и вовсе реализовали без процесса прохождения экспертизы. По 6 проектам на общую сумму 131 271,1 тысячи тенге даже при невыполнении работ необоснованно были перечислены средства подрядным организациям. Управлением здравоохранения для приобретения перчаток с ИП «Каламкас» в июле текущего года был заключен договор на сумму 68 миллионов тенге, без соблюдения требований закона заказчик внес пункт об авансовом платеже в договор в размере 30%, и в данное ИП было перечислено 19 миллионов 719 тысяч тенге бюджетных средств, в ходе аудита эти средства были возвращены обратно на счет госучреждения.

Недосмотрели, недоглядели

О ревизорской проверке в сфере агропрома Атырауской области доложила член областного ревкома Ляззат Аккажиева. Так, аудиту подверглась реализация государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, а также эффективность использования средств, направленных на антикризисные меры. В части реализации этой программы ответственным госорганом по области является областное управление сельского хозяйства, где был проведен государственный аудит. По информации Ляззат Аккажиевой, проверялся период с 2018 года по 30 июня 2020 года, в результате которого были охвачены средства, выделенные из бюджета в размере 9 752 095,8 тыс. тенге. По итогам аудита выявлено финансовых нарушений на 31 598,8 тыс. тенге, неэффективно использованных средств на 335 772,8 тыс. тенге и 10 нарушений процедурного характера.

— В ходе проведения государственного аудита установлено, что за 2018 год не хватает документов по субсидированию проектов на сумму 468001,2 тысячи тенге и даже отсутствуют досье некоторых сельхозпредпринимателей. Кроме того, нарушены принципы, результативности и эффективности Бюджетного кодекса республики. Так, выявлены факты изменения видов пород животных, указанных в заявках и бизнес-планах на субсидирование затрат пяти крестьянских хозяйств. Это привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на общую сумму 39 282,8 тысячи тенге и ошибочному начислению размера субсидий одному крестьянскому хозяйству, в результате чего произведена переплата субсидий на сумму 98,8 тысячи тенге, — отметила ревизор. — Кроме того, семи предпринимателям, деятельность которых приостановлена, были выданы кредиты на общую сумму 31 500 тысяч тенге через финансовые учреждения, кредитующие сельхозку. Всего при освоении средств, выделенных по госпрограмме на развитие агропрома, неэффективно было потрачено 292 650 тысяч тенге.

Общий характер выявленных процессуальных нарушений в облсельхозуправлении заключается в том, что на официальных сайтах не публикуются объявления о начале приема заявок, планы финансирования, списки продуктов, сводная информация, т.е. это ведет к недостаточной информированности граждан и потенциальных соискателей. По словам Л. Аккажиевой, хотя на стабилизацию цен на продукты питания из бюджета было выделено 776 850 тыс. тенге, но, по статистике, на некоторые товары наблюдается рост цен. Член ревкома отметила, что выявленные нарушения и недостатки также связаны с отсутствием надзора, контроля и мониторинга со стороны государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Атырауской области» как администратора бюджетной программы. Для устранения выявленных нарушений и недостатков в работе объекту аудита были даны рекомендации и поручения в аудиторском заключении и предписании ревизионной комиссии, срок исполнения которых установлен до 13 ноября 2020 года.

Тимур КАЗИЕВ