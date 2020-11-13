Как по/рас ТРАТИТЬ ТЕНГЕ?

Как правильно планировать семейный бюджет и научиться регулярно откладывать деньги? О том, что поможет приучить себя к финансовой дисциплине, рассказывает кандидат экономических наук, декан факультета экономики и права Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Эльмира АДИЕТОВА.

— Эльмира Мизамгалиевна, в чем смысл планирования семейного бюджета? Планирование принесет пользу?

— Думаю, да. Планирование, конечно же, принесет пользу. Если есть семья и дети, то это вдвойне необходимо, так как есть вопросы ответственности. Изначально нужно уточнить: раз мы говорим о бюджете, значит, мы говорим о планировании. Семейный бюджет – это финансовый план семьи.

Смысл планирования семейного бюджета заключается в том, что вы сначала планируете на месяц, а потом стараетесь придерживаться этого плана в течение остальных месяцев. Задача бюджета заключается в том, чтобы семейные траты были сознательными во избежание ненужных покупок.

— Значит ли это, что домашний бюджет – способ экономить?

— Считаю, домашний бюджет – это, в первую очередь, способ распределения дохода, контроля расходов, и если получается, то экономии и накопления средств на более крупные расходы, например, отпуск, покупку предметов роскоши или накопления на будущее, чтобы сформировать так называемую подушку безопасности.

— Очень трудно придерживаться финансовой дисциплины, полагая, что лучше взять кредит или занять у кого-нибудь, чем копить. Как быть?

— Как показывает практика, наши люди хотят все и сразу. И это, в принципе, не совсем плохо, если семейный бюджет позволяет. Ведь современные банки предоставляют всё больше видов потребительских кредитов, график погашения по которым равномерно разделен на месяцы, что позволяет при планировании бюджета внести их в статью расходов. Здесь необходимо отметить, что размер бюджета всё и определяет: потянем, так сказать, или не потянем те или иные расходы.

Занимать деньги намного сложнее, обычно их нужно отдавать в короткие сроки, порой неравномерными долями. Это не всегда может получиться и в последующем отразится на взаимоотношениях между людьми. Занимать не советую, да и вряд ли кто сейчас даёт взаймы.

— Итак, научите правильно вести семейный бюджет.

— Основные условия следующие. Семейный бюджет желательно вести обоим супругам совместно. Надо определиться со сроком планирования, поставить четкие цели. Бюджет должен состоять из статей доходов и статей расходов. Ежемесячно анализируйте исполнение бюджета, признавайте лишние, ненужные расходы. Не нужно считать копейки, лучше округлять цифры, дабы не делать процесс подсчета расходов утомляющим.

— И все-таки, почему нельзя вести бюджет кому-то одному — мужу или жене?

— Желательно, чтобы семейный бюджет вели оба супруга. Это поможет стабилизировать финансовое положение семьи, совместно достигать поставленных целей, так как оба супруга будут чувствовать ответственность. Конечно, не избежать конфликтов интересов, когда, например, муж хочет дорогой автомобиль, а жена всего лишь шубу. Скажу так, у умной жены и муж умный. Думаю, вы поняли намёк? Нужно всего лишь договориться о целях заранее — муж и жена должны внести в список и авто, и шубу, а потом решить, как достичь этих целей.

— Что должно входить в доходы и расходы, а что лишнее?

— Статьи дохода – это ваши зарплата-пенсия, и если имеются, то и дивиденды, проценты по вкладам, подработки, доход от сдачи в аренду имущества и другое.

Со статьями расходов будет намного сложнее, если бюджет небольшой. Здесь их стоит разделить на обязательные и необязательные. К обязательным статьям расходов относятся траты на еду, коммунальные услуги, платежи за детсад или школу, аренду квартиры или ипотеку, связь, расходы на авто и другое. К необязательным расходам относятся траты на развлечения, подарки, одежду, непредвиденные расходы. Количество статей расходов может быть любым, можно начать детализировать их очень подробно, но в последующем, когда вам станет ясно, что и куда вы тратите, они объединяются в более крупные статьи.

— Как экономить каждый день?

— Тут все индивидуально. Возможно, при ведении семейного бюджета вы увидите, что тратите много денег, например, на кофе и булочку в обед. Тогда, дабы сэкономить, необходимо меньше их употреблять. Тратите много на сигареты – постарайтесь с этим делом завязать. Тратите много на развлечения, любите распродажи? Может, подумать о том, как найти менее затратные варианты разнообразить свою жизнь? Конечно, избежать излишних трат не получится, но свести их минимуму – вполне возможно.

— А если оба супруга имеют высокие доходы и не хотят общую копилку?

— Тут, думаю, подходит пословица «Богат творит, как хочет, а убог – как может». И опять же все индивидуально. Ведение семейного бюджета – это инструмент, который можно применять или не применять вовсе.

Как показывает практика, самый успешный тип семейного бюджета – смешанный, когда супруги договариваются о сумме, вкладываемой в общий котел. Думаю, такие условия подойдут этой категории супругов.

— Составлять домашний бюджет на бумаге? Или еще имеются какие-то инструменты? Что наиболее удобно?

— На бумаге – это прошлый век. Отмечание трат, составление бюджета именно таким образом будет отнимать время. Можно использовать таблицы Excel или выбрать из множества мобильных приложений, как правило, имеющих плату за год. В число наиболее популярных программ-планировщиков семейного бюджета входят: Alzex Finance, Дребеденьги, Семейный бюджет, Toshl финансов, Дзен-мани, OkMoney, CoinKeeper и другие.

— Какие плюсы и минусы у общего бюджета и раздельного?

— Обычно раздельный бюджет у супругов, которые еще не имеют детей, не имеют совместных финансовых обязательств, находятся на начальном этапе семейной жизни. Плюсы такого бюджета в том, что каждый несет финансовую ответственность самостоятельно и финансово независим от другого супруга. Минусы: совместные бытовые траты сложно поровну разделить, возможны разногласия в этих вопросах, тем более, если супруги имеют большую разницу в доходах.

При ведении общего бюджета все доходы и расходы общие, нет надобности делить на «мои» и «твои». Плюсы: общая солидарность и ответственность сближает семью, в семьях, где один супруг зарабатывает больше другого, общий бюджет позволяет уравнять их в правах тратить общие деньги. Минусы: возможны претензии о злоупотреблении деньгами, сложности с выделением средств на подарки друзьям, родственникам кого-либо из супругов.

— В жизни бывают сложные обстоятельства, незапланированные расходы… Как реагировать на такие ситуации? Как смягчить финансовые неприятности?

— Планирование семейного бюджета как раз и направлено на то, чтобы безболезненно справиться с этими ситуациями. Думаю, здесь будут полезны следующие известные подходы в планировании семейного бюджета. Существует правило 50/20/30 от Элизабет и Амелии Уоррен. Данное правило подразумевает под собой, что 50% всех средств должны покрывать основные расходы (оплата жилья, налоги и покупка продуктов), 20% – оплата долгов, кредитов, или деньги для накопления, 30% бюджета – это необязательные расходы (развлечения, покупка одежды).

Другое правило — Парето 80/20. Данная стратегия схожа с предыдущей, так как предполагает распределение 20% дохода на черный день и расчет с обязательствами. Правило Парето, как называется такой бюджет семьи, предполагает направление 80% прибыли на все остальные нужды. К ним относятся как обязательные, так и необязательные расходы.

Правило 3-6 месяцев. Данная технология планирования семейного бюджета не предполагает конкретного разделения, но направлена на создание денежного запаса. Согласно правилу, накоплений должно хватать на полное содержание семьи в период от 3 до 6 месяцев в случае кризисной ситуации.

— Все финансисты советуют не держать деньги дома. А куда лучше всего их вкладывать?

— В данном случае подходит слово «откладывать», а не «вкладывать». Вкладывать деньги – это сложный вариант, то есть инвестировать в бизнес, акции, облигации, золото, а это уже другой вопрос.

Откладывать деньги можно на различных депозитах, их видов не сосчитать. Главное, выбрать устойчивый банк с хорошей репутацией. Депозит необходим не только для того, чтобы ограничить самому себе доступ к отложенным деньгам, но и для того, чтобы инфляция не съедала деньги с течением времени.

КОПИЛКА ВОПРОСОВ

Удается ли откладывать деньги про запас?

В чем храните сбережения?

Следите ли за курсом иностранных валют?

Андрей КОРАБЛЕВ, руководитель русского этнокультурного объединения «Былина»:

1. Я – бизнесмен, и у меня такого понятия, как откладывать про запас, нет. Фактически все, что зарабатываем, мы стараемся вкладывать в предприятие — станки, в оборудование, в людей. Все деньги в работе. Ну, и кроме того, у меня все-таки общественное объединение, там тоже не без затрат. Ко мне поступают обращения по поводу благотворительности, и это тоже является частью моих расходов.

2. В чем храню сбережения? Как я уже сказал, у меня запаса денег нет, и хранить их не в чем. Хотя могу точно сказать, что сейчас банки второго уровня предлагают очень хорошие проценты по вкладам в национальной валюте. Если бы они у меня были свободные, я бы обязательно вкладывал именно в тенге.

3. Стабильно за курсом валют никогда не слежу. Иногда только, если всплеск на финансовом рынке, серьезные колебания идут. А так фактически курс валют сильно не влияет на нашу работу. Обидно, конечно, когда доллар дорожает и обесценивается тенге. Хотелось, чтобы курс был стабильный, но это рынок, играют свою роль мировые тенденции, поэтому от этого никуда не уйдем.

Гульжан НУРСУЛТАНОВА, преподаватель Атырауского университета имени Х. Досмухамедова:

1. Несмотря на то, что работаю в двух местах, откладывать про запас никак не получается. Все деньги, что зарабатываю, идут на обучение сына, на погашение кредита. Он учится в медицинском университете.

2. Раз свободных денег нет, то и хранить нечего.

3. За курсом валют практически не слежу.

Гульназира МУХТАРОВА, пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области:

1. Расходов много, у нас внуки, и каждый раз им хочется купить что-нибудь. Мы собираемся откладывать деньги на депозиты, и они будут предназначены для старшего внука Алтынбека и внучки Малики. Алтынбек в прошлом году поступил в колледж АПЕК, и мы хотим, чтобы он учился дальше, в другом вузе. Когда Малика закончит общеобразовательную школу, то тоже потребуются деньги на обучение в университете.

2. По моему убеждению, хранить деньги лучше всего в тенге. Надежнее, однозначно.

3. Да, смотрю курсы, интересно же.

Светлана НОВАК