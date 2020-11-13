Доля Атырау в общем объеме инвестиций РК составляет 28%

13 ноября на площадке Службы центральных коммуникаций состоялся онлайн-брифинг с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова «О территориальном развитии в рамках Послания Главы государства».

— За десять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 2 триллиона 657 миллиардов тенге. Доля Атырау в общем объеме инвестиций республики составляет 28%. В абсолютном значении область занимает первое место среди регионов по данному показателю. На сегодняшний день сформирован пул из 46 инвестиционных проектов на сумму 7,6 триллиона тенге с созданием более 9 тысяч рабочих мест, — сообщил Махамбет Досмухамбетов.

Источник: ortcom_kz