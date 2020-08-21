В Атырауской области спасено около трех с половиной миллионов мальков

В Курмангазинском районе было спасено около 3,5 млн мальков, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В селе Амангельды сельского округа Бирлик Курмангазинского района проделана большая работа по спасению мальков рыб в мелких водоемах, которые образовались в овраге Ржанау. Были приняты срочные меры по своевременному спасению молоди сазана и карася.

Всего в мероприятии приняли участие 60 человек, в том числе сотрудники местных исполнительных органов, учреждения по охране животного мира, молодые волонтеры села, а также производственных кооперативов «Каспий балык» и «Амангельды». В результате было спасено и выпущено в реку Кигач более 3 миллионов мальков.

Фото иллюстративное, из открытых источников