В Атырауской области спасено около трех с половиной миллионов мальков

Экология
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В Курмангазинском районе было спасено около 3,5 млн мальков, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В селе Амангельды сельского округа Бирлик Курмангазинского района проделана большая работа по спасению мальков рыб в мелких водоемах, которые образовались в овраге Ржанау. Были приняты срочные меры по своевременному спасению молоди сазана и карася.

Всего в мероприятии приняли участие 60 человек, в том числе сотрудники местных исполнительных органов, учреждения по охране животного мира, молодые волонтеры села, а также производственных кооперативов «Каспий балык» и «Амангельды». В результате было спасено и выпущено в реку Кигач более 3 миллионов мальков.

Фото иллюстративное, из открытых источников

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