В Атырау девушка спасла чайку (ВИДЕО)

Птица лежала во дворе, когда ее нашла проживающая в одном из домов в мкр. Привокзальный девушка.

Горожанка, осмотрев чайку, приютила ее у себя дома, затем позвонила в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

Как рассказал и.о. начальника одного из отделов инспекции Мереке Шалхаров, прибывшие на место специалисты обнаружили, что у чайки была повреждена лапка. Они поблагодарили девушку за неравнодушие и отвезли птицу к ветеринарам. Последние отметили, что повреждение легкое, и чайку лучше отпустить в естественную среду обитания – там природа, что называется, сама поставит ее на ноги. Поэтому инспекторы отпустили чайку в районе Бухарки.

Мереке Шалхаров в разговоре с корреспондентами «ПК» отметил, что горожане стали чаще обращать внимание на братьев наших меньших — звонят в инспекцию по поводу птиц с поломанными крыльями, даже лебедей приносят.

— А я объясню почему: дитя лебедя хочет взлететь, но такие юные птицы еще не окрепли, поэтому от своей прыти страдают – то о проволоку ударяются, то о столб в ночное время. В основном у них ранятся крылья, лапы. Мы таких подлечиваем в природном резервате «Ак жайык», затем отпускаем, — сказал Шалхаров.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото иллюстративное, из открытых источников

Видео предоставлено инспекцией