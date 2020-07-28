Превышения концентрации сероводорода в Атырау и области

Превышения концентрации сероводорода зафиксировано в Атырау и области.

«За текущий год в областном центре зафиксировано несколько случаев превышения предельно допустимых концентраций в воздухе сероводорода. С 14 июля по поручению прокуратуры уполномоченными органами проводится совместный мониторинг воздуха, в основном в ночное время. Уже имеются факты превышения ПДК сероводорода в районе кольцевой автодороги «Атырау-Уральск» и туббольницы По сведениям органов экологии и Казгидромета, источником являются объекты коммунальных служб города и ТОО «АНПЗ», поля испарения и полигон ТБО. Есть и другой источник выбросов загрязняющих веществ в воздух, это объекты ТОО «Тенгизшевройл», на которых ежегодно происходят несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. К примеру, за 2019 год допущено 7 случаев выбросов, за которые органы экологии выявили ущерб на сумму более 726 млн тенге. Иски о взыскании находятся на рассмотрении в суде», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Проинформировав, что с начала текущего года на месторождении Тенгиз произошло 3 факта незаконного выброса загрязняющих веществ. Проверки всех предприятий, допустивших выбросы, продолжаются.

Виктор Сутягин