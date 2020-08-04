Экология: рецепты излечения

На днях в Фейсбуке было опубликовано открытое письмо общественного активиста, основателя общественного фонда, частного предпринимателя Армана Хайруллина к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву от общественности Атырауской области. Это письмо на очень актуальную тему для нас — об экологии и охране окружающей среды, о том, что многие озвученные проблемы не решаются годами.

Мы в экологической западне

В целом с озвученной проблематикой согласится каждый житель г. Атырау и нашего региона в целом. Цитата №1: «На сегодня Атырауская область находится в сложнейшей экологической ситуации! Каждое утро атыраусцы просыпаются от едкого запаха ядовитых паров нефтепродуктов, с головными болями, тошнотой и осложнениями хронических болезней. Ожидается, что только в 2020 году в окружающую среду попадет более 200 тысяч тонн вредных веществ (сероводород, меркаптаны, соединения азота и серы)… К великому сожалению, в Атырауской области учащаются случаи остановок сердца во время сна. Многие молодые люди просто не просыпаются. Мы не хотим, чтобы в один прекрасный день город Атырау не проснулся!», — констатируется это ставшее повседневным явление в жизни населения региона.

По словам Хайруллина, все эти вредные вещества осели в окружающей среде и в организме жителей региона. А с учетом динамики роста добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Кашаган техногенные нагрузки на природу и людей увеличатся в разы. Естественно, это приведет к росту заболеваемости среди населения.

Что делать?

Цитата №2: «Мы просим включить в проект нового Экологического кодекса норму, которая позволяла бы независимым экологическим лабораториям (аккредитованным) и общественным организациям посредством мобильных и стационарных станций проводить мониторинг и отбор проб воздуха для определения качества атмосферного воздуха, метеорологических данных и использовать их показания в суде в качестве доказательной базы против загрязняющих предприятий. В данный момент такой привилегией обладает только РГП «Казгидромет». Но… во-первых, оснащение данного предприятия очень слабое. Во-вторых, компетентный орган в Атырау использует информацию с датчиков у самих загрязнителей воздушного бассейна – таких как компании NCOC и АНПЗ, что изначально чревато конфликтом интересов. Также стоит отметить, что датчики мониторинга качества воздуха, расположенные на границе санитарно-защитной зоны АНПЗ, передают данные в Казгидромет через сутки, т.е. через 24 часа, а не в реальном времени, что дает время загрязнителям исправлять данные мониторинга, если есть превышения».

Общественный активист предлагает учитывать в проекте нового Экологического кодекса результаты и протокольные решения общественных слушаний в предОВОС, ОВОС и в процессе планирования хозяйственной деятельности как инструкцию к применению. Так как на сегодня это мнение общественности остается в стороне или вовсе не учитывается. В данное время экологические платежи за эмиссию в окружающую среду и штрафы согласно Бюджетному кодексу идут в республиканский бюджет. Справедливо отметив, что платежи за эмиссию и штрафы расходуются на цели, не связанные с улучшением качества окружающей среды на местах. В новом же Экокодексе рассматривается возможность перечисления данных денежных средств в местные бюджеты для выполнения природоохранных мер. Предлагается при рассмотрении проекта нового Экокодекса направлять платежи за эмиссию и штрафов в местный бюджет для решения экологических проблем региона. Также конструктивным, на наш взгляд, является применение для населения Атырауской области коэффицента 1,2 при расчете дополнительной оплаты труда, так как регион находится в зоне «предкризисного экологического состояния», что позволило бы жителям региона индексировать дороговизну продуктов питания, различных услуг, обеспечение качественной медицинской помощью.

Старо как мир

Это письмо вызвало определенный общественный резонанс. И буквально через несколько дней после его публикации в ФБ состоялась онлайн-встреча с руководством профильного Министерства экологии, геологии и природных ресурсов PК местных общественных активистов, представителей НПО, руководителей госорганов и ТОО «АНПЗ». На этой встрече как раз-таки поднимались актуальные вопросы экологии региона. Участники встречи признали, что озвучиваемые проблемы давно известны и многократно прозондированы, но, к сожалению, решения по ним либо не принимаются, либо слишком затягиваются. Более подробно посмотреть видео онлайн-встречи и ознакомиться более подробно можно на страничке Министерства экологии в Фейсбуке.

Мы же со своей стороны попросили прокомментировать письмо атыраусцев Президенту страны руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржана Арыстана.

По его словам, на территории Атырауской области растут производственные мощности крупных предприятий нефтегазовой отрасли, а значит, увеличивается их негативное воздействие на качество окружающей среды. И что актуальные экологические проблемы в области в целом известны: это присутствие и ощущение неприятного запаха сероводорода в воздухе, из-за ненормальной работы или отсутствия канализационно-очистных систем города сточные жидкости без очистки сливаются на поля испарения. Соответственно, имеет место неудовлетворительное состояние полей испарения в обеих частях города и действующий с 1977 года старый полигон твердых бытовых отходов и другие проблемы, которые накопились на протяжении многих лет. А значит все это требует решения.

Не сидим сложа руки

«При этом, — продолжает Кадыржан Арыстан, — конечно же, очень отрадно отметить, что представители неправительственных организаций, активные граждане затрагивают эти актуальные вопросы. Но это не означает, что местные исполнительные органы, т.е. акимат области, компетентные органы не принимают или не могут принять никаких мер. В этом направлении акиматом области реализуется ряд комплексных мероприятий». В качестве доказательства своих слов первым был назван проект по строительству канализационно-очистных сооружений в левобережной части города стоимостью 9,9 млрд тенге, который планируется завершить в текущем 2020 году. Кроме того, для предстоящей рекультивации полей испарения канализационных вод «Тухлая балка» в левобережной части г. Атырау на площади в 476,2 га, находящихся на балансе городских властей, акиматом г. Атырау подготовлена проектно-сметная документация стоимостью 193,2 млн тенге. А вот для восстановления 860 гектаров земель полей испарения, находящихся на балансе Атырауского нефтеперерабатывающего завода, и модернизации установок механической, биологической очистки канализационных вод завода администрацией завода совместно с национальной компанией «КазМунайГаз» был принят проект «TAZALYQ». По информации руководителя областного управления природных ресурсов, в настоящее время уже получено положительное заключение экспертизы проекта модернизации установок механической очистки, а проект модернизации установок биологической очистки и рекультивации полей испарения — на стадии разработки. По меморандуму, заключенному между руководством завода и акиматом области, восстановление полей испарения планируется завершить до конца 2022 года.

Также разработана проектно-сметная документация по реконструкции канализационно-очистных сооружений, расположенных в правобережной части г. Атырау, на общую сумму 21,4 млрд тенге, которая направлена на госэкспертизу. Однако, согласно замечанию АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», строительство данного проекта по условиям кредитования не должно превышать 12,0 млрд тенге. И сейчас проект разбит на две части и разрабатывается проектно-сметная документация в виде двух отдельных проектов для строительства канализационно-очистных сооружений и канализационных сетей для правобережья. Что же касается рекультивации полей испарения «Квадрат» в правобережье города, то на сегодня разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы, общая стоимость этих работ составляет 8,02 млрд тенге.

— Кроме того, по предложению ТОО «Промэкология» для строительства полигона и сортировочного комплекса твердых бытовых отходов в левобережной части города акиматом г. Атырау предусматривается выделение земельного участка. А для строительства такого полигона в правой части города подыскивается инвестор. А после завершения строительства здесь нового полигона будут проведены работы по восстановлению (рекультивации) существующего старого. Горакиматом разработана и проведена экспертиза проектно-сметной документации стоимостью 1,6 млрд тенге, — рассказал К. Арыстан.

Собственно по письму

А что касается вопросов, указанных в письме, то руководитель облуправления природных ресурсов и природопользования также подробно откомментировал все по пунктам. На наш взгляд, есть два-три пункта, вызывающие массу вопросов у общественности города. Это работа станции мониторинга качества атмосферного воздуха, применение прибавочного коэффициента при начислении заработных плат, социальных выплат для жителей региона со сложной экологией и платежей от эмиссии в окружающую среду, оплачиваемых промышленными предприятиями.

Станции

Как сообщил Кадыржан Арыстан, в настоящее время на территории области имеется 45 станций постоянного наблюдения за погодными условиями, 17 из которых расположены в районах области: 5 станций Атырауского филиала РГП «Казгидромет», 12 станций ТОО «ТШО». А 28 станций находятся в г. Атырау, из них: 20 принадлежат компании НКОК, 4 — ТОО «АНПЗ» и 4 — станции Атырауского филиала РГП «Казгидромет». «Однако, поскольку данные опаздывают и приходят на сервер через определенное время (от 2 часов до 1 суток), то они теряют свою актуальность, и в случаях, когда выбросы газа превышают предельно допустимые нормы, в результате своевременное принятие мер по этим фактам не представляется возможным», — признает К. Арыстан. Так, по нормам действующего экологического законодательства, в частности, в подпункте 1 статьи 145-2 Экологического кодекса РК «…деятельность по проведению мониторинга состояния окружающей среды относится к государственной монополии и включает в себя республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан – Национальную гидрометеорологическую службу. Она осуществляет мониторинг качества окружающей среды в режиме онлайн, поэтому создание этой системы за счет средств местного бюджета невозможно, так как мониторинг качества окружающей среды в режиме онлайн осуществляется филиалом РГП «Казгидромет» по Атырауской области, финансируемым из республиканского бюджета. Напоминаем, что автор письма к Президенту РК предлагает создать конкрентную среду в сфере мониторинга состояния окружающей среды. Окзывается, этот вопрос был затронут и на выездном заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан, состоявшемся еще три года назад, в октябре 2017 года в г. Атырау. А в адрес Минэнерго РК от имени облакимата было направлено письмо в 2018 году по рассмотрению возможности финансирования местными исполнительными органами проектов системы онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха для информирования населения. И направлено предложение к проекту нового Экологического кодекса о согласовании природопользователями I категории плана своих природоохранных мероприятий с местными исполнительными органами.

Однако, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов ограничилось ответом на то, что эти предложения рассматриваются в рабочих группах Парламента Республики Казахстан (письмо№28-03-04-04/36327 от 27 января 2020 года).

— Следует отметить, что в проекте нового Экологического кодекса, обсуждаемого в Мажилисе Парламента в настоящее время, предусматривается введение нормы, обязывающей устанавливать датчики, чувствительные к устойчивым источникам загрязнения воздуха, в том числе крупными предприятиями нефтегазовой отрасли. Они будут предоставлять данные в онлайн-режиме в уполномоченный орган по охране окружающей среды (департамент экологии). При условии принятия такой нормы, безусловно, это будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, — подчеркнул наш собеседник.

Далее он сообщил о том, что облакимат уже предпринимал попытку по внедрению проекта «SmartEco», направленного на создание сети онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха в областном центре – городе Атырау. Для чего КГУ «Ситуационный центр» аппарата акима Атырауской области планировалось в 2020 году выделить 112 млн тенге. Но Атырауская областная природоохранная прокуратура усмотрела в этом нарушение закона, и средства были возвращены в местный бюджет.

Районный коэффициент

Жители Атырауской области, расположенной в пустынной и полупустынной зоне с резко континентальным климатом и неблагоприятными природными условиями, получали в советскую эпоху определенный коэффициент надбавок к заработной плате. Со временем, в лихие 90-е годы, так называемый районный коэффициент был отменен под предлогом нехватки средств. В последние годы в связи со значительным увеличением нагрузки на окружающую среду крупными нефтегазовыми предприятиями, работающими на территории области, этот вопрос вновь начал подниматься населением региона.

«Аналогичная оплата экологического характера предусмотрена специальным законодательством в пределах республики в Восточно-Казахстанской (Семипалатинский испытательный ядерный полигон), Кызылординской (приток Аральского моря) областях», — отметил К. Арыстан.

По его мнению, в условиях Атырауской области проблема требует детального изучения. В 2017 году по различным причинам рабочая группа, созданная при Министерстве труда и социальной защиты населения по инициативе депутатов Сената, избранных от нашего региона, не завершила свою работу. Поэтому вопрос сегодня требует четкого решения со стороны данного министерства.

Экологические платежи

В конце 90-х годов платежи и штрафы за загрязнение окружающей среды поступали в экологические фонды при местных исполнительных органах. С изменением Бюджетного кодекса РК платежи за эмисссию и штрафы стали поступать напрямую в республиканский бюджет. Теперь предлагается вернуть эти платежи на оздоровление экологии загрязненного края в местный бюджет. Это было бы приличным финансовым подспорьем, которое можно использовать по прямому назначению для реализации региональных экопроектов. И это справедливо, так как только в 2019 году по области наблюдалось более 500 фактов превышения ПДК вредных веществ, а за полгода 2020 г. — года карантинов и ограничений — уже более 100 фактов. При этом в прошлом году было зафиксировано 60 фактов превышения выброса сероводорода, превышающего норму предела в разы. По данным департамента экологии по Атырауской области, за последние три года из платы за эмиссии в окружающую среду в местный бюджет поступило 32,9 млрд тенге. А вот сумма штрафов, наложенных на природопользователей только в 2019 году и поступивших в республиканский бюджет, составила 41,2 млрд тенге. В то же время объем средств, затраченных на природоохранные мероприятия, по области составил 3 млрд тенге в 2017 г., 6,9 млрд тенге в 2018 г., 10,3 млрд тенге в 2019 году (рост — в 3,4 раза по сравнению с 2017 годом). В текущем 2020 году также предусмотрено 10,4 млрд тенге.

Тимур КАЗИЕВ