«Жилстройсбербанк» ждет ребрендинг

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в следующем году переживет трансформацию и в процессе ребрендинга обретет новое название «Отбасы банк», сообщили «ПК» в местном филиале банка.

– Что касается «Отбасы банка», то это будет большая трансформация, связанная, во-первых, с расширением функций банка, во-вторых, с углубленной онлайнизацией всех услуг и еще более высокими стандартами прозрачности всех проводимых нами операций, – ответил нам директор Атырауского филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Нурбол Курман на вопрос относительно предстоящей реорганизации.

«Отбасы банк» будет полноценным институтом развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Для реализации поставленных задач планируется передать существующую систему очередности из акиматов в «Отбасы банк» и создать «Центр обеспечения первым жильем», который будет работать по принципу одного окна для всех нуждающихся в жилье граждан. В этом случае у граждан отпадет необходимость обращаться в несколько инстанций для того, чтобы подтвердить свой статус «нуждающегося в жилье», вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения займа. Развитая инфраструктура банка, информационные и технологические ресурсы ускорят процесс обеспечения жильем граждан, в первую очередь из социально уязвимых слоев населения, расширят возможность управления очередностью, оптимизируют процедуру получения жилья гражданами, нуждающимися в жилье. При этом банк продолжит свою основную деятельность в рамках системы жилстройсбережений. Полная передача функционала акиматов «Отбасы банку» ожидается в 2021 году.

Тимур КАЗИЕВ