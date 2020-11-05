В Казахстане МСБ освобождается от платы за аренду до конца года

Достаточно отправить заявку в электронном виде, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

«Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК приостановил с 20 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года арендную плату для субъектов малого и среднего бизнеса — арендаторам коммунальной собственности.

В связи с этим владельцы бизнеса могут подавать заявки в электронном виде на сайт gosreestr.kz с просьбой прекратить выплату арендной платы», — говорится в сообщении управления финансов по Атырауской области.

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