Развивайтесь, а мы поддержим

Сегодня мы хотели бы вновь рассказать о работе фонда «Даму» и внесенных в программу «Дорожная карта бизнеса-2025» новшествах и изменениях. На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели по основным направлениям данной программы в беседе с недавно назначенным директором регионального филиала фонда «Даму» по Атырауской области Жандосом НУРГАЗИНОВЫМ.

— Жандос Бахытбекович, ваш фонд является одним из операторов по государственным программам поддержки предпринимательства. Какие виды поддержки предусматриваются программой?

– В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» фонд «Даму» оказывает предпринимателям два вида поддержки. Во-первых, для снижения финансовой нагрузки на субъект предпринимательства используется инструмент субсидирование части процентной ставки по кредиту. Банк выдает кредит по ставке вознаграждения, которая не должна превышать базовую ставку Национального банка Республики Казахстан и увеличенную на 5 процентных пунктов, ставка вознаграждения по кредиту для предпринимателя составляет 6% годовых, разницу субсидирует государство через фонд «Даму». Максимальная сумма кредита на одного предпринимателя – 7 млрд тенге. Максимальный срок субсидирования: инвестиционным займам – 5 лет, на пополнение оборотных средств – максимальный срок 3 года. Во-вторых, в целях обеспечения доступности кредита для предпринимателей предусмотрена возможность предоставления гарантии по кредиту. Для действующих предпринимателей гарантия фонда «Даму» предоставляется по кредитам с суммой до 1 млрд тенге, размер гарантии составляет до 50% от суммы кредита. Для начинающих предпринимателей, со сроком регистрации не более трех лет — до 85% от суммы кредита, при этом сумма кредита для начинающих предпринимателей в рамках второго направления – 360 млн.тенге.

– На какую помощь могут рассчитывать субъекты микро- и малого предпринимательства в рамках портфельного субсидирования и гарантирования «ДКБ-2025»?

– Согласно внесенным изменениям от 30 июля 2020 года в государственную программу «Дорожная карта бизнеса-2025», участниками программы могут стать субъекты микро- и малого предпринимательства без отраслевых ограничений. Номинальная ставка вознаграждения не должна превышать базовую ставку Национального банка Республики Казахстан и увеличенную на 8,5 процентных пункта, ставка вознаграждения по кредиту для предпринимателя составит 6% годовых. Разницу между номинальной ставкой и конечной для заемщика будет субсидировать государство. Максимальная сумма по кредиту на пополнение оборотных средств составляет не более 5 млн тенге со сроком субсидирования до двух лет, при этом кредит может быть предоставлен на возобновляемой основе. На инвестиционные цели предельная сумма займа — 20 млн тенге со сроком субсидирования до трех лет. Размер гарантии фонда «Даму» — 85% от суммы займа.

– Что предусматривается вторым направлением программой «ДКБ-2025»?

— В рамках второго направления программы действуют следующие условия:

1) отсутствуют ограничения по видам деятельности, кроме торговли. В сфере торговли к программе допускаются проекты на пополнение оборотных средств до 100 млн тенге;

2) конечная ставка для предпринимателя – 6% с учетом субсидирования;

3) для начинающего предпринимателя сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превышать 360 млн тенге. Размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита.

Для действующих предпринимателей сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превышать 1 млрд тенге. Размер гарантии не может быть более 50% от суммы кредита.

Сумма кредита 100% на оборотные средства – до 500 млн тенге;

4) также в программе могут участвовать и субъекты крупного бизнеса в некоторых отраслях (производство продуктов питания, грузоперевозки автотранспортом, складская деятельность, туризм, аренда недвижимости, производство мыла и моющих средств, а также производство бумажных изделий бытового и гигиенического назначения).

– На кого рассчитана программа «Экономика простых вещей»?

– С 2019 года в республике стартовала государственная программа кредитования приоритетных проектов «Экономика простых вещей». Кредиты предоставляются банками-партнерами по ставке не более 15% годовых, из которых фонд «Даму» субсидирует 9% от ставки вознаграждения, остальные 6% за пользование кредитом платит сам предприниматель. В рамках программы предусмотрен инструмент гарантирования, размер гарантии в рамках одного проекта предпринимателя не может превышать:

— 50% от суммы кредита до 3 млрд тенге включительно;

— 30% по кредитам свыше 3 млрд тенге до 5 млрд тенге включительно.

Срок кредита на инвестиции — 10 лет;

На пополнение оборотных средств — 3 года.

Срок гарантии не более срока кредита.

В рамках информационной поддержки бизнеса менеджеры по привлечению фонда «Даму» на постоянной основе оказывают консультационную помощь действующим и начинающим предпринимателям. Также при решении предпринимателя о финансировании по льготным программам менеджеры помогают в сборе документов с последующей подачей кредитной заявки в банк и в сопровождении проектов до получения решения банка.

– Расскажите о работе регионального филиала фонда «Даму»…

– Так, за девять месяцев подписаны договоры субсидирования по 135 проектам на общую сумму кредитов 11 822 млн тенге, один проект по программе «Нұрлы жер» на сумму кредита 400 млн тенге, шесть проектов по программе ЭПВ на сумму кредита 573 млн тенге. Подписаны договоры-гарантии по 136 проектам на общую сумму кредитов 5 196 млн тенге, сумма гарантии составила 1 906 млн тенге. По инструменту гарантирования в структуре профинансированных проектов преобладает сфера обрабатывающей промышленности, сфера транспорта и складирования и предоставление услуги.

В планах филиала – дальнейшее увеличение охвата предпринимателей инструментами государственной поддержки, улучшение обслуживания клиентов и разработка мер для ускорения процесса финансирования.

Мы ждем вас по адресу: проспект Азаттык, 17, фонд развития предпринимательства «Даму» по Атырауской области.