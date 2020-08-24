Просто «Жарқыра»!

В Атырау были оглашены итоги конкурса по социальному предпринимательству «Жарқыра», проводимого фондом «Евразия Центральной Азии» при финансовой поддержке компании «Тенгизшевройл». Награждение победителей проходило в режиме онлайн.

Гранты и займы

По словам организаторов, в этом году на конкурс поступило 112 заявок. Из них было отобрано 30 полуфиналистов, которые прошли обучение бизнес-навыкам по четырем направлениям: «Маркетинг», «Финансы», «Стратегическое планирование» и «Публичные выступления».

По итогам конкурса было принято пять проектов, авторы четырех из них получили займы и два гранта на общую сумму 15 360 000 тенге. Из этой суммы 11 860 000 тенге было выделено фондом «Евразия Центральной Азии» по возвращенным займам победителей прошлых лет.

Проекты и авторы

Кайрат Шапабаев из Махамбетского района представил проект «Мастерская по производству казахских ремесленных изделий». По его словам, в ней будут создавать ювелирные украшения, изделия из дерева и керамики. Сегодня Кайрат обучает в Атырау студентов профильных вузов и колледжей, работает в партнерстве с местными туристическими компаниями и на волонтерской основе помогает музеям области в реставрации экспонатов.

Жибек Бисенова предлагает оснастить в Атырау кабинет «Pain Management» при реабилитационном центре «Болашак». Применяя последние достижения медицины, она хочет помочь людям, страдающим хроническими болезнями.

Другой, не менее интересный проект у Алии Кубаевой. Она мечтает открыть малокомплектный центр «Жан Еркемай – Атырау» для детей с ДЦП. Центр позволит родителям оставлять детей на несколько часов для обучения и развития, предоставляя услуги, востребованные среди мам и пап особенных детей, считает она.

Самал Джумашева предлагает открыть в городе «Абилитационный центр по адаптивному спорту и футболу для детей с ДЦП».

А известный в регионе руководитель студии танца «Фламинго» Венера Манасова готова бороться с лишним весом у детей и взрослых.

С высоты птичьего полета

Проект Асии Мухсиновой «Академия всестороннего развития для девочек «Жас Ханым», предусматривающий обучение по десяти направлениям, конкурсной комиссией был принят единогласно.

— Благодаря своему проекту «Жас Ханым» в полуфинале мы получили грант на прохождение четырех тренингов по бизнес-навыкам, — рассказывает Асия. — Пройдя тренинг, я разработала новый стратегический план развития своего бизнеса. Здесь поняла одно — собственник должен смотреть на свое дело с высоты птичьего полета, а мы часто погружаемся в ежедневную рутину, что не позволяет развивать и масштабировать бизнес. На занятиях по маркетингу я узнала много новых «фишек» по продвижению в социальных сетях и кое-что применила на практике еще во время тренинга. Результаты не заставили себя ждать — поток клиентов увеличился в два раза. Тренинг по финансам научил нас работать с цифрами, считать, анализировать. Я создала и описала свою финансовую модель. Для меня это было легко и интересно, потому что на занятиях мы подробно разбирали подобные ситуации. Последний тренинг по ораторскому мастерству укрепил во мне веру в себя, и теперь я не боюсь публично выступать, — добавила Асия.

Динара КАНБЕТОВА

Фото иллюстративное, из открытых источников