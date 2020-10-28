Маски производства Атырау

В Атырау будет налажено производство медицинских масок, капельниц и бахил. В Индерском районе начнется строительство оздоровительного центра на базе соленого озера Туздыкол. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абдуахит Абишев.

В текущем году в рамках Карты поддержки предпринимательства в Атырау заработают восемь инновационных проектов общей стоимостью 15,8 млрд тенге, где будет создано 659 рабочих мест. Один проект – по производству блок-контейнеров и модульных зданий – на сегодня уже запущен. До конца года заработают такие проекты, как цех по выпуску металлоизделий, расширение производства по выпуску полипропиленовых мешков, птицефабрика по производству мяса птиц и откорму бройлерных цыплят, проект по производству медицинских масок, проект по производству капельниц для вливания инфузионных растворов и завод по производству столовой соли.

В 2021 году ожидается запуск еще двух проектов – по строительству домостроительного комбината и завод по производству нетканных материалов (спанбонд, мельтблаун).

По программе «Экономика простых вещей» на текущий момент реализуются 103 проекта по девяти отраслям на общую сумму 33 млрд тенге. Среди них 11 проектов по производству строительных материалов, 16 проектов – в легкой промышленности, 15 – в пищевой промышленности, 38 проектов – в аграрной отрасли, семь – по оказанию услуг, шесть проектов – по химической промышленности, пять – по производству мебели и по одному проекту в машиностроении и фармацевтике.

Банками второго уровня и Аграрно-кредитной корпорацией на текущий момент одобрено финансирование 40 проектов на сумму 8,4 млрд тенге. Среди них – производство бахил, производство строительных материалов из бетона, строительство девяти дошкольных учреждений и одной школы, производство мебели, остальной 31 проект имеет аграрную направленность, в основном животноводство. Также на рассмотрении банков и финансовых институтов находятся еще шесть проектов на общую сумму 6,1 млрд тенге.

Экспорт-импорт

На сегодня Атырауская область тесно сотрудничает с более 50 странами, работают свыше 1000 совместных предприятий. За январь-август объем инвестиций в основной капитал составил 2,2 трлн тенге. Оборот внешней торговли за январь-июль составил 14,5 млрд долларов США. Доля экспорта – 10,9 млрд долларов США, импорта – 3,6 млрд долларов США.

Туризму быть!

По области работает 51 тур­агентство. Для развития туристического потенциала реализуются два проекта. Первый – проект по строительству этнопарка «Нурлы-Тал», который осуществляется частным инвестором совместно с СПК «Атырау», его стоимость – 203 млн тенге. Выделен участок в 2,03 гектара, идет работа по ограждению, готовится ПСД парка. Строительство рассчитано на 2020-2023 годы. Второй проект будет реализован на территории Индерского района. Инвестор в лице ТОО «Нефтестройсервис», проявившего интерес к лечебным свойствам Соленого озера, планирует возвести здесь оздоровительный центр. На побережье озера выделен участок в 50 га, идет подготовка ПСД. Реализация проекта запланирована на 2020-2023 годы.

Туризму быть!

По области работает 51 тур­агентство. Для развития туристического потенциала реализуются два проекта. Первый – проект по строительству этнопарка «Нурлы-Тал», который осуществляется частным инвестором совместно с СПК «Атырау», его стоимость – 203 млн тенге. Выделен участок в 2,03 гектара, идет работа по ограждению, готовится ПСД парка. Строительство рассчитано на 2020-2023 годы. Второй проект будет реализован на территории Индерского района. Инвестор в лице ТОО «Нефтестройсервис», проявившего интерес к лечебным свойствам Соленого озера, планирует возвести здесь оздоровительный центр. На побережье озера выделен участок в 50 га, идет подготовка ПСД. Реализация проекта запланирована на 2020-2023 годы.

Алма ТУРГАНОВА

Фото иллюстративное, из открытых источников