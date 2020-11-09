Доброе дело

Представители крестьянского хозяйства «Атырау­агроөнімдері» и Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области оказали благотворительную помощь людям с ограниченными возможностями – членам общественного объединения «Мөлдір көз». Гости привезли свыше двух тонн свежих овощей.

В составе общественного объединения 67 человек.

– Мы решили поддержать членов общественного объединения «Мөлдір көз». Привезли более двух тонн овощей. Морковь, лук и капусту вырастили на полях нашего крестьянского хозяйства. Своим поступком мы хотим призвать других предпринимателей тоже оказывать посильную помощь нуждающимся людям, – отметили в «Атырауагроөнімдері».

Делая что-то хорошее каждый день, помогая нуждающимся, мы делаем наш мир чуть-чуть лучше, добрее. К тому же, помогая другим, люди получают положительные эмоции, становятся счастливее. Кстати, психологи давно доказали, что положительные эмоции в полтора раза сильнее, когда люди оказывают, а не принимают помощь.

Светлана НОВАК