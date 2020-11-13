Более 200 субъектов МСБ освобождены от уплаты при аренде госимущества в Атырау

Выступая на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что в регионе ведется системная работа по поддержке субъектам малого и среднего бизнеса.

«Их количество в области составляет 50 тысяч субъектов, в них занято 127 тысяч наших жителей, или 38,5% от экономически активного населения. В течение первого полугодия субъектами МСБ произведено продукции на 1 триллион 148 миллиардов тенге. В результате мер налогового стимулирования более 20 тысяч налогоплательщиков области по отдельным категориям получают налоговые льготы в размере 6 миллиардов тенге. По поручению Главы государства в области 204 субъекта малого и среднего бизнеса освобождены от уплаты при аренде государственного имущества», — проинформировал аким области.

Источник: ortcom_kz