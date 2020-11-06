Журналистов Атырау наградили медалью «Халық алғысы»

Атырауских журналистов, которые освещали тему борьбы с пандемией Covid-19, наградили учрежденной Президентом Казахстана медалью «Халық алғысы».

Торжественная церемония с участием заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой проходила в пресс-клубе ТОО «Атырау Акпарат».

– Пандемия коронавируса застала врасплох весь мир. В то непростое время журналисты продемонстрировали свой профессионализм и, несмотря на риски, днем и ночью передавали репортажи с мест событий. Они – герои нашего времени, — сказала Бакытгуль Хаменова.

Таким образом, обладателями медали «Халық алғысы» стали заведующий отделом управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области Данияр Ердешев, режиссер-постановщик казахского драматического театра имени М. Утемисова Жанат Телтаев, директор городского клуба развития массового спорта Алмаз Имашев, заместитель директора ТОО «Атырау Акпарат» Серик Кабдулов, корреспондент газеты «Ак Жайык» Зульфия Искалиева, собственный корреспондент телеканала «Хабар» Алия Жамитова, редактор информационного сайта atr.kz Баян Жанузак, редактор телеканала «Атырау» Жулдыз Тлеухан, собственный корреспондент телеканала «Atameken Business» Динара Багытова, редактор телеканала «Caspian News» Карина Дуржанова, фотокорреспондент службы коммуникаций Атырауской области Расул Сериков.

— Соблюдая санитарные правила, во время ЧП мы выезжали на интервью с официальными лицами, врачами, готовили репортажи, полностью освещали тему пандемии. То есть мы выполняли свою работу, — отметила корреспондент газеты «Ак Жайык» Зульфия Искалиева.

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ерлана АЛТЫБАЕВА