Задержан похититель школьной техники

В Курмангазинский районный отдел полиции Атырауской области поступило заявление от директора одной из районных школ о факте кражи школьного имущества.

По словам директора, в мае — августе неизвестные лица похитили два комплекта ноутбука «ACER» и 1 проектор. В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого, похитившего принадлежащие школе технические средства. Им оказался житель города, 1996 года рождения.

Вещественные доказательства были изъяты, а подозреваемому санкционирован «домашний арест». В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК «Кража».