Выявить и устранить

В прошлом году в новом жилом массиве «Таскала-3» дорожно-строительная компания «Атырау көлік» построила дороги на 15 улицах. Группа из представителей антикоррупционной службы по Атырауской области, проектного офиса «Адалдық алаңы», заказчика – городского отдела ЖКХ, областного филиала Национального центра качества дорожных активов и СМИ провела мониторинг качества построенных дорог.

Приятно видеть, что новый микрорайон располагает новыми дорогами и тротуарами, как оказалось, сельчане предпочитают экологичный транспорт – тут и там женщины и мужчины проезжают на велосипедах. А местная ребятня снимает работу мониторинговой группы на видео – растут будущие блогеры Таскалы!

Как сообщил представитель подрядной компании Жандос Юсупов, основную часть автомобильных дорог и тротуаров для пешеходов на 15 улицах мкр. «Таскала-3» они построили в прошлом году. Объекты еще на сданы в эксплуатацию, на сегодня продолжаются работы по установке дорожных знаков.

По словам главного специалиста антикоррупционной службы Женисбека Байшеркешова, мониторинг проводится до официальной сдачи объекта в эксплуатацию, чтобы подрядчик успел устранить выявленные недостатки.

– Сегодня мы обследовали три участка дорог протяженностью более одной тысячи метров. С каждого участка были взяты по три среза дорог. По проекту высота проложенного асфальта должна составлять 10 сантиметров. На всех участках высота срезов не показала отклонений от проектных показателей, составив в среднем 10 сантиметров. Теперь срезы будут направлены в лабораторию центра для обследования состава асфальта, его плотности. При хорошем качестве дорожное полотно должно иметь устойчивость к воде, высоким и низким температурам. На сегодняшний день по Атырау мониторинговая группа обследовала 40 участков дорог, на 33 из них выявлены недостатки, на 24 они устранены, на остальные участках – на стадии устранения, – подвел итоги мониторинга Женисбек Байшеркешов.

Алма ТУРГАНОВА