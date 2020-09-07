Военный билет с доставкой на дом

В социальных сетях прошло объявление: «Сделаю военный билет и водительские права». Услуга имеет свою цену. Обратившие внимание на этот факт представители антикоррупцинной службы призвали жителей не попадать в лапы мошенников и остерегаться денежного ущерба.

Парень по имени Заур, выдававший себя то за россиянина, то за жителя Нур-Султана, предлагал без прохождения воинской службы стать обладателем военного билета. А в чате «Телеграмм» полно комментариев, оставленных благодарными жителями за оказанную услугу.

Этот вид мошенничества был выявлен в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками проектного офиса «Атырау адалдық алаңы». При переписке сотрудников проектного офиса в чате по Whatsapp неизвестный мужчина по имени Заур сообщил, что водительское удостоверение, в зависимости от категории, он сможет подготовить по цене от 60 тысяч до 150 тысяч тенге. А для приобретения воинского билета необходимо заплатить 100 тысяч тенге. Схема мошенничества банальна и проста, сначала претендент отправляет 50 процентов стоимости, остальную сумму он должен выплатить после готовности документа. Главное — заплатить деньги, а документ Заур готов доставить домой лично.

По словам руководителя специализированного централизованного ЦОНа Атырауской области Едиге Амангельды, эта информация не соответствует действительности, возможностей для незаконного изготовления документа не существует. На сегодня это дело находится на контроле у правоохранительных органов, выясняются организаторы и участники мошенничества.

Алма ТУРГАНОВА