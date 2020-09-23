В степи пропал водитель КамАЗа

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«В настоящее время известно, что в понедельник из села Жанкала Западно- Казахстанской области на автомашине КамАЗ выехал житель Атырау 1978 года рождения. На автомашине он перевозил скот. В последний раз на связь он выходил, когда  добрался до местности «Мамык» сельского округа Орлик в Индерском районе Атырауской области. До места назначения он не добрался. Родственники забили тревогу. Сегодня начаты поиски пропавшего. В них участвуют  сотрудник Индерского районного отдела полиции, департамента по ЧС и родственники мужчины», — рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

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