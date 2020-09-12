В степи пропал фермер

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«Несколько дней назад 47-летний глава крестьянского хозяйства в Жылыойском районе отправился на мотоцикле в степь в поисках пропавшего табуна лошадей.

После того, как он не вернулся домой на следующий день, родственникиобратилась в районный акимат. На поиски были отправлены сотрудники департамента по ЧС, к поискам подключились местные жители. Были привлечены полицейские со служебной собакой. В степи были обнаружены  одеяло, а затем и мотоцикл, но самого фермера пока найти не удалось», — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Проинформировав, что поиски продолжаются.

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