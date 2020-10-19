В спецЦОНах остановили прием заявок из-за сбоя

Сбой произошел в работе комитета административной полиции, в связи с этим приостановлено оказание госуслуг по линии ведомства.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила о прекращении оказания услуг по линии комитета административной полиции МВД.

«В связи со сбоем электропитания в комитете административной полиции МВД Казахстана прекращено оказание услуг данного государственного органа посредством портала eGov.kz, государственной корпорации «Правительство для граждан», — говорится в сообщении госкорпорации.

Также отмечается, что остановлен прием заявок в специализированных ЦОНах.

«Специалисты комитета ведут работы по устранению проблемы. О восстановлении работоспособности систем сообщим дополнительно», — добавили в ведомстве.

В начале сентября произошел сбой между системами комитета административной полиции и компании «Национальные информационные технологии». Тогда специализированные ЦОНыв стране не имели возможность оказывать услуги населению и приостановили свою работу.