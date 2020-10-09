В Атырау все госуслуги можно получать в одном месте

Центр обслуживания населения г. Атырау переехал в новое здание. Теперь ЦОН можно найти по адресу: мкр. Нурсая, ул. Абулхаир хана, 66.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, аким области Махамбет Досмухамбетов посетил новое шестиэтажное здание и ознакомился с качеством обслуживания населения.

— Новый центр оснащен современным оборудованием. На первом этаже здания расположен центр цифровых услуг. Здесь, в секторе самообслуживания, одновременно могут обслуживаться 30 человек. На втором этаже находится зал обслуживания посетителей. Здесь также имеется возможность обсуживать до 30 услугополучателей одновременно. Вместимость зала – 100 человек. На третьем этаже функционируют учреждения социального обслуживания. Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости находится на четвертом этаже, — рассказал директор Атырауского областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Муса Хайруллиев.

Кроме того, в центре для удобства населения работают консультанты сектора документирования и регистрации населения, выдачи готовых документов, а также мини-комнаты для детей. В новом здании созданы все условия для самостоятельного использования электронных услуг.

— Сегодня у жителей появилась возможность получать необходимые им государственные услуги в одном месте. И нет необходимости посещать несколько учреждений из-за одной справки, — подчеркнул М. Хайруллиев.

Аким области Махамбет Досмухамбетов пообщался с клиентами и сотрудниками ЦОНа. В ходе общения жители отметили, что в новом здании созданы все условия для получения государственных услуг, но добираться до нового места расположения центра проблематично — мало автобусов в данном направлении. Выслушав, аким области поручил соответствующим службам в ближайшее время решить этот вопрос и принять меры по увеличению количества автобусов.