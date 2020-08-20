В Атырау семьи медработников, умерших от коронавируса, получают денежную компенсацию

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, началась выплата денежных компенсаций семьям медработников, умерших от коронавируса, а также медработникам, заразившимся коронавирусной инфекцией.

«В соответствии с совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства здравоохранения была проведена эпидемиологическая проверка. Дважды проведены заседания комиссии, по итогам которых было выявлено 650 медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией. В ходе борьбы с коронавирусом погибли 13 медицинских работников», — говорится в распространенном сообщении региональной службы коммуникаций.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время прошли проверку документов 486 работников. «На данный момент рассмотрены и утверждены решением комиссии документы двух погибших медицинских работников. Документы остальных сотрудников будут рассмотрены на следующем заседании комиссии», — отметил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Напоминаем, медицинским работникам, которые заразились во время исполнения своих трудовых обязанностей, выплачивается компенсация в размере двух миллионов тенге. А семьям медицинских работников, погибших при борьбе с пандемией, будет выплачено 10 миллионов тенге. Средства выплачиваются из республиканского бюджета.

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