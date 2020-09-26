В Атырау прошла первая сельскохозяйственная ярмарка

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«В ярмарке, прошедшей в Жилгородке, приняли участие 26 крестьянских хозяйств и местных товаропроизводители. Гостям и жителям города была представлена молочная, овощная, мясная продукции по ценам ниже рыночных. В ходе проведения ярмарки было реализовано 2,3 тонны картофеля, 1,4 тонныморковки, 1,52 тонны лука, 900 килограммов капусты, 400  килограммов мяса, 350 литров молока и другие продукты», — сообщили в пресс-службе городского акимата.

Проинформировав, что  посетителям ярмарки раздали 500 бесплатных масок.

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