В Атырау опять цветет сирень

В редакцию «ПК» читатели прислали фото цветущей сирени. «Что, опять?» — подумали мы, ведь подобное необычное явление цветущей сирени уже наблюдалось месяц назад, и мы об этом рассказывали.

«Наверное, потому что бабье лето?» — предположила автор снимка и садовод Калжан Мухамбетжанова. А может, что-то аномальное с природой, предположили мы.

— Я думала, что только в Атырау такой единичный случай, и что это действительно странное явление, — прокомментировала агроном-энтомолог Нурзиля Абдулова. – Но, вероятно, это такой сорт сирени. Я читала недавно, что похожий случай с цветущей сиренью в октябре произошел в Алматы.

Специалист полагает, что это вовсе не аномалия, а поздний сорт сирени, как бывает, к примеру, с яблоками.

— В Атырау в последнее время продают на рынках самые разнообразные виды кустарников, цветов, деревьев. И порой торговцы растениями сами не знают, что продают, сама с этим сталкивалась. Я полагаю, что горожанка приобрела привозные саженцы сирени, которые в расцветают в теплых краях, — заключила Н. Абдулова.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото К. МУХАМБЕТЖАНОВОЙ