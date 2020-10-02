В Атырау не зафиксировано происшествий, связанных с дистанционным обучением

Главная, Новости Атырау
11

Информация в соцсетях о происшествиях в Атырауской области касательно травм школьников, не имеют отношения к дистанционному обучению посредством интернет, сообщает  пресс-служба управления образования Атырауской области.

По информации областного управления образования , 27 сентября 2020 года в учащийся 3 класса начальной школы №75 в селе Жантерек Кзылкогинского района, повредил руку, упав с трактора. В это время он находился в доме своего деда на отгонном участке. Мать отвезла ребенка в город Атырау, где ему наложили гипс на руку. Состояние ребенка сейчас нормальное, он посещает занятия. 

Также, 1 октября учащийся 9 класса школы №32 в селе Таскала, помогая в строительстве возводимого в своем дворе дома, упал с крыши и сломал руку. Сейчас проходит лечение в областной детской больнице. Состояние его нормальное, обучается дистанционно.

Related Posts

2 октября 2020 0

Скорая прибудет скоро

2 октября 2020 0

Живи и здравствуй, Атырау!

1 октября 2020 0

Карантин на Тенгизе: сколько продлится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *