В Атырау не зафиксировано происшествий, связанных с дистанционным обучением

Информация в соцсетях о происшествиях в Атырауской области касательно травм школьников, не имеют отношения к дистанционному обучению посредством интернет, сообщает пресс-служба управления образования Атырауской области.

По информации областного управления образования , 27 сентября 2020 года в учащийся 3 класса начальной школы №75 в селе Жантерек Кзылкогинского района, повредил руку, упав с трактора. В это время он находился в доме своего деда на отгонном участке. Мать отвезла ребенка в город Атырау, где ему наложили гипс на руку. Состояние ребенка сейчас нормальное, он посещает занятия.

Также, 1 октября учащийся 9 класса школы №32 в селе Таскала, помогая в строительстве возводимого в своем дворе дома, упал с крыши и сломал руку. Сейчас проходит лечение в областной детской больнице. Состояние его нормальное, обучается дистанционно.