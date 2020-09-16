В Атырау 43 подростков отправили в центр адаптации

Полицейскими Атырауской области с начала года в центр адаптации несовершеннолетних былопомещено 43 несовершеннолетних.

«Причины, по которым подростков отправляют в центр адаптации разные, но, как правило, чаще всего проблема в том, что родители не уделяют им внимания. За нахождение в ночное время суток без сопровождения законных представителей в центр были определены 24 подростка, за отсутствие удостоверения личности у матери и постоянного места жительства — 2 подростка, за то, что родители не занимаются воспитанием детей — 6 подростков. Еще 3 подростка были вынуждены покинуть свой дом из-за пристрастия родителей к спиртному, 1 по причине лечения матери в наркодиспансере, в 2 случаях родители и опекуны отказались от воспитания детей. 4 подростка попали в центр потому, что дома их избивали родители, а еще на одного были собраны документы для оформления в школу-интернат для дивиантных детей в Актау», — рассказали в пресс-службе ДП региона.

Напомним, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок» сотрудники ювенальной полиции городского управления полиции обнаружили подростка, который в одиночку, без сопровождения законных представителей, прибыл на такси «Индрайвер» из Шымкента и занимался в Атыраубродяжничеством.