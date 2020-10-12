Улица Наримана Улкенбаева появилась в Атырау

Улица в новом микрорайоне «Самал» получила имя заслуженного деятеля Казахстана, писателя, мастера слова, певца, күйші Наримана Улкенбаева. На торжестве присутствовали вдова писателя Шолпан Каракойшыкызы, родственники, друзья-коллеги, местная интеллегенция.

Нариман Улкенбаев с доброй улыбкой смотрит с портрета, а песни и кюи в его исполнении заполонили улицу с новым именем.

Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова поздравила гостей с знаменательным событием

— Знать и почитать память наших достойных граждан, которые внесли вклад в развитие общества – наш долг. Не будет преувеличением сказать, что Нариман Улкенбаев внес особый вклад в развитие национальной культуры и искусства. Нариман ага родился в Нарынских песках, селе Манаш, в трудное военное время, рано приобщился к труду. Он достойный сын своей земли, пропагандироваваший национальное искусство. В прошлом году в честь 80-летия его имя было присвоено Дому культуры села Тущыкудук, в марте текущего года было принято решение о том, что его именем назовут улицу в Атырау. Сегодня мы официально открываем улицу, — отметила в поздравительной речи Б. Хаменова.

Своими воспоминаниями о Наримане Улкенбаеве поделились общественные деятели Нурпеис Махашев, Кадыр Жусип и Мерген Байболов.

От имени семьи слова благодарности за сохранение памяти об отце высказала дочь – лауреат государственной молодежной премии «Дарын», заслуженная артистка республики, доцент Алматинской государственной консерватории Айгуль Улкенбаева.

Алма ТУРГАНОВА

Фото Ерлана АЛТЫБАЕВА