Уха, борщ и фрукты – в Атырау показали еду подследственных

В настоящее время в следственном изоляторе (УГ-157/1) Департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области содержится более 200 подследственных, которые ожидают свои приговоры. Этих людей, которые находятся на временной изоляции, обеспечивать трехразовым питанием не просто. В этой связи пресс-служба Департамента УИСпоказала, как питаются подследственные.

В столовой учреждения работают 6 осужденных. Они остались работать в следственном изоляторе после вынесения приговора суда. Среди них есть граждане, осужденные за мошенничество, за совершение ДТП, за хранение наркотических средств. Вот и случайность — среди них есть профессиональный повар.

— В этом году я лишился свободы на 3 годa за совершение ДТП, а затем написал заявление принять на работу в данное учреждение. Мое заявление удовлетворили, сейчас более 200 подследственным гражданам готовим в день трехразовое горячее питание. До осуждения работал поваром в крупных ресторанах Атырау, так что приготовление еды для меня привычное дело. Конечно же, не приготовлю стейккак в ресторане, но борщи и каши, которые я готовлю, никто не жаловался, — говорит 27-летний осужденный Дамир.



По словам и. о. начальника учреждения Мейрбека УРАЗГАЛИЕВА, в столовой учреждения строго соблюдаются санитарные требования, повара регулярно проходят медосмотр и получают санкнижки.

— Прежде чем попасть на эту работу, они проходят медицинское обследование. Затем приготовленную пищу осматривают и пробуют врач учреждения и дежурный. И только после этого пища раздается подследственным, — рассказывает Уразгалиев. – Хотя подследственным ежедневно приносят передачки, все ждут горячее питание от учреждения. Потому что мы раздаём еду в горячем виде.

Меню тоже разнообразное. В понедельник на завтрак подается каша и сыр с колбасой, а на ужин – уха. На обед обязательно готовится первое и второе блюдо.

— В меню есть и мясные блюда, и блюда из курицы. После приготовления и раздачи завтрака приступаем к приготовлению обеда, затем готовим ужин. Таким образом, дни до выхода на свободу пролетают быстро и незаметно, — говорит повар осужденный Руслан.



— Каков размер вашей заработной платы?

— В месяц зарабатываем около 80 тысяч тенге. За работу в выходные и праздничные дни выплачивается надбавка. Эти деньги мы отправляем домой, тратим на приобретение товаров в магазине учреждения и на оплату расходов, согласно приговору суда.

По словам начальника учреждения, для некоторых разработано диетическое меню.

— Если в результате медицинского обследования врач скажет о необходимости поддержания диеты, то он питается по специальному меню. Их еда готовится отдельно и подается своевременно. В меню есть фрукты, рыба и молочные продукты, — говорит Уразгалиев.

Недавно один из осуждённых, который работал на кухне и за счет зарплаты оплачивал судебные расходы, в начале года вышел на свободу.

— Осужденный, работая в столовой на кухне, платил из зарплаты расходы по возмещению судебных расходов ипереведя оставшуюся сумму на штраф, досрочно вышел на свободу. Эти граждане тоже может быть выйдут на свободу раньше времени, — говорит и. о. начальника воспитательной группы учреждения Эльвира САУГАБАЕВА.

После этого мы пообщались с одним из подследственных.

— Если честно, я на свободе не ел такую вкусную еду. Ели фаст-фуд или суп дома. А здесь подают и первое, и второе блюдо, даже в весе прибавил, — смеется 27-летний Азамат, подследственный по делу о краже.

— В социальной сети была видеозапись с жалобами на качество питания.

— Да, я слышал, и я знаю, что это специально организованная провокация. Еда нравится. Жалоб нет.

Во время беседы пришло и время раздачи еды подследственным, приготовленного по пятничному меню: борщ, макароны с курицей и компот с хлебом. Приятного аппетита!

Пресс-служба ДУИС по Атырауской области