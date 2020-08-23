Тростниковые заросли на Каспия тушить не будут

Новости Атырау
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В Атырау продолжают тлеть 4 га тростниковых зарослей на побережье Каспия.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, сегодня спасатели осмотрели местность, где 22 августа загорелись тростниковые заросли вдоль побережья Каспийского моря. Обследование проводилось с помощью дрона. Общая площадь пожара составила 4 гектара. Огня уже нет, но тростник, имеющий мощные корни, продолжает тлеть. При осмотре выяснилось, что подобраться к месту возгорания никакой возможности нет: местность заболочена и техника там не пройдет. Угрозы распространения огня на другие участки пока нет.

Напомним, в Атырау в субботу во второй половине дня загорелись камышовые заросли на побережье Каспийского моря. 

Виктор Сутягин 

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