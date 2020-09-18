Теплые остановки остаются бесхозными

За восемь месяцев текущего года три теплых павильона, находящихся на противоположных остановках по улице Бейбарыса (мкр. Алмагуль) и по улице Курмангазы, до сих пор не сданы в эксплуатацию.

— Строительством дорог по проспекту Бейбарыса в микрорайоне Алмагуль занимается подрядная организация «Атырауинжстрой». Они свои объекты еще полностью не сдали, и поэтому установленные павильоны так и стоят закрытыми, — разъяснил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ Алибек Мухамбеткалиев.

По его словам, в начале сентября подрядчикам было отправлено письмо, согласно которому данная организация до конца месяца должна установить четыре крытых и до 15 октября еще 15 открытых остановок, всего 22 остановки.

Также специалист ЖКХ сообщил, что теплые остановки пока тоже остаются бесхозными. За комплексом теплых остановок, как и восемь месяцев назад, по устной договоренности временно присматривают сотрудники ТОО «Спецавтобаза».

Анжелика КИМ