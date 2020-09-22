Телефоны для заключённых

20 сентября около 7 вечера 23-летний житель Атырау через забор УГ-157/9 (мужская исправительная колония) Департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области перебросил пакет с 4 мобильниками и роутером 4G. Затем попытался скрыться автомашине «Приора».

— Однако сотрудники УГ-157/9 дали ориентировку на машину, которая попала на камеру «Сергек», установленную по периметру колонии,- говорит начальник УГ-157/9 Думан ТАЖЕНОВ.

В течение часа сотрудники ДУИС совместно с полицейскими возле мкр. Береке задержали 23-летнего мужчину. При проверке документов стало известно, что он лишен водительского удостоверения. Был составлен протокол по ч.3 ст.612 (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) КОАП РК и он был водворен в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Также по факту переброса составлен административный протокол по ст.481 (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов) КОАП РК. Дело направлено в административный суд.

Сотрудники ДУИС установили «заказчиков» и администрация колонии наложила на них дисциплинарное взыскание. Между тем, постановлением административного суда перебросчик арестован на 10 суток.

В пресс-службе ДУИС по Атырауской области отметили, что во всех учреждениях ДУИС установленные камеры для выявления перебросчиков и других нарушителей закона.