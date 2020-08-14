Свадьбы устраивали атыраусцы во время карантина

«К сожалению, сознательно идут на нарушения целые семьи, проводя торжества с приглашением множества гостей. В период карантина выявлено восемь таких фактов, в том числе сразу два в селе Сагиз Кзылкугинского района, где молодожёны и их родители решили шумно сыграть многолюдные свадьбы. По всем фактам материалы переданы в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения нарушителей режима карантина к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что с 5-го июля в Атыраускойобласти выявлено 1596 нарушений ограничительных мер. В ходе рейдов, проводимых в городе Атырау и семи районах области, проверялись продуктовые магазины, кафе, автомойки, СТО, шиномонтажные мастерские и другие объекты, чья деятельность временно запрещена, ограничена либо разрешена с обязательным соблюдением санитарных требований.