Свадьбы устраивали атыраусцы во время карантина

Новости Атырау

«К сожалению, сознательно идут на нарушения целые семьи, проводя торжества с приглашением множества гостей. В период карантина выявлено восемь таких фактов, в том числе сразу два в селе Сагиз Кзылкугинского района, где молодожёны и их родители решили шумно сыграть многолюдные свадьбы. По всем фактам материалы переданы в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения нарушителей режима карантина к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что с  5-го июля в Атыраускойобласти выявлено 1596 нарушений ограничительных мер.  В ходе рейдов, проводимых в городе Атырау и семи районах области, проверялись продуктовые магазины, кафе, автомойки, СТО, шиномонтажные мастерские и другие объекты, чья деятельность временно запрещена, ограничена либо разрешена с обязательным соблюдением санитарных требований. 

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