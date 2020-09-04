Свадьба: оштрафован организатор проводов невестки Розы Рымбаевой

В Атырау оштрафован организатор проводов невесты замуж за сына Розы Рымбаевой.

«19 августа житель Атырау нарушил требования постановления главного санитарного врача Атырауской области, запрещающего проведение семейных мероприятий. Он собрал родных и близких в доме и провел мероприятие. Согласно статье 425 КоАП РК («Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения») на организатора торжества был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 30 МРП (примерно 83 тысяч тенге)», – сообщили в департаменте контроля качества безопасности товаров и услуг Атырауской области.

О том, что во время карантина в Атырау прошли проводы местной жительницы Акерке Буркитбай замуж за сына Розы Рымбаевой Али Окапова стало известно из социальных сетей. После этого расследование этого случая взял на личный контроль министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Виктор Сутягин