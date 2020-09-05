Создаются сервисные администрации

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В сентябре нынешнего года  по поручению акима области Махамбета Досмухамбетова и по предложению Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан и проектного офиса «Адалдык аланы» при акиматах области, города и районов начнут работать фронт-офисы «Сервисный акимат». 

Данное новшество внедряется в целях централизации предприятий, предоставляющих государственные услуги населению. И опять же для удобства граждан.  То есть жители смогут напрямую получить от работников исполнительной власти нужную информацию, консультации. А самое главное – обратившемуся в фронт-офис гражданину здесь же будут предоставлены все необходимые услуги по решению вопросов в сферах образования,  здравоохранения, социальной защиты, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, занятости, не выезжая за пределы города. 

Отметим, что все эти меры направлены на совершенствование  и результативность работы государственных органов, повышение качества оказания госуслуг гражданам. 

Главное, что фронт-офисы не дублируют деятельность Центров обслуживания населения. Людям не нужно будет ходить по инстанциям ради одной справки, уменьшится бюрократизим, к сожалению, все еще наблюдающийся в сфере оказания госуслуг. Поэтому «Сервисный акимат» очень удобен для жителей. В этом и состоит главный посыл создания таких централизованных фронт-офисов. 

Деятельность фронт-офисов будет находиться на контроле у первого заместителя акима области Н.Таубаева, куратора проектного офиса «Атырау — адалдык аланы».

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