Состояние спасенного из Урала мальчика тяжелое

«В Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах под автомобильным мостом Бейбарыс в реку Урал упал в воду ребенок. По прибытию на место происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС выяснили, что житель города АсаналиТаскалиев спас ребенка и отвез его в больницу. По словам Асанали, он гулял с внуком под мостом и к нему подбежали двое маленьких ребенка, попросив о помощи. Асанали оперативно вытащил на берег ребенка и оказал первую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ДЧС региона, приведя рассказ Асанали Таскалиевао произошедшем.

«Я увидел, что у ребенка есть пульс и сразу же попытался оказать первую помощь, очистил полость рта. Делал все, что смог. Ребенок начал плакать. Я очень обрадовался и окутал его одеждой. Мы с товарищем остановил такси и доставили в ближайшую № 5 городскую поликлинику», — говорит Асанали.

Как сообщили медики, состояние мальчика тяжелое, поставлен диагноз «отек головного мозга». Он в реанимации.

«С начала 2020 года в области утонули 27 человек, в том числе 4 детей», — напомнили в Департаментепо чрезвычайным ситуациям Атырауской области.