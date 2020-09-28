Санврач продлил карантинные ограничения

Постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 28.09.2020 год № 66 -ПГВР «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 августа 2020 года №64 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Атырауской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской областиc 00.00 часов 28 сентября 2020 года до 00.00 часов 12 октября 2020 года.

2.Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 августа 2020 года №64 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области» следующие изменения и дополнения:

1) Исключить подпункт 1) пункта 3;

2) Подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

4)запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров(за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор;

3)Подпункт 14) пункта 4 изложить в следующей редакции:

14)разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 50% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников;

4) Подпункт 17) пункта 4 изложить в следующей редакции:

17)разрешить деятельность объектов общественного питания часов (кафе, рестораны и другие) с 08:00 до 00:00 с допуском одновременно в помещениях, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4-х человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

5) пункт 4 дополнить подпунктами 34), 35), 36) следующего содержания:

34) разрешить деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции;

35) разрешить деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

36) разрешить предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы с родственниками в установленном порядке, при соблюдении требований приложения 24 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от от 26 июня 2020 года;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

5.Продлить следующие ограничительные меры в выходные и праздничные дни:

1)приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

2)приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

Сохранить введённый карантин на месторождении Тенгиз.

4.Управлению внутренней политики Атырауской областисовместно с акиматом города Атырау и акиматами районов провести массовое информирование населения о дополнительно принятых мерах через средства массовой информации и социальные сети.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Атырауской области А.Шаров