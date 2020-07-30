Работа с обращениями физических и юридических лиц по Атырауской области

В целях реализации концепции Президента Республики Казахстан «Слышащее государство» с 1 марта 2020 года в здании акимата Атырауской области функционирует Фронт-офис для граждан (азаматтарды қабылдау бөлмесі).

Работу Фронт-офиса непосредственно координирует отдел по работе с обращениями граждан (далее – Отдел) который был создан, с 1 апреля текущего года в аппарате акима Атырауской области.

В связи с этим, перед Фронт-офисом поставлена задача, оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные вопросы граждан.

Со дня открытия Фронт-офиса обратилось более 500 граждан, по вопросам которых были осуществлены записи на личный прием акима области и его заместителей, приняты и зарегистрированы обращения, предоставлены консультации и разъяснения компетентными должностными лицами местных исполнительных органов и территориальных департаментов центральных государственных органов.

За истекший период в адрес местных исполнительных органов Атырауской области от физических и юридических лиц всего поступило 19 750 обращений. Из них положительно разрешены 4863 обращений, в том числе по земельным вопросам – 3 311 (предоставление земельных участков предпринимателям в аренду, регистрация прав землепользования, возврат земельных участков в собственность государства и т.д.), по вопросам жилищно-коммунального хозяйства — 286 (выдача жилья, строительство жилья, оплата аренды жилья, оплата коммунальных услуг, ремонт жилья, проведение инфраструктуры), по вопросам оказание социальной помощи — 376 (оказание финансовой помощи, предоставление инвентаря, продуктов, лекарств, подписки в СМИ и т.д. социально уязвимых слоям населения), по вопросам трудовых отношений — 334 (разрешение трудовых споров, произведение оплат по неоплаченным заработным платам, заключение трудового договора по ранее незаключенным, изменение правовых актов (решений) по дисциплинарному взысканию работников и т.д.), по вопросам поддержки предпринимательства — 171 (поддержка развития предпринимательства, выдача разрешений на осуществление предпринимательской деятельности и т.д.), по вопросам взаимодействия при чрезвычайном (в связи с пандемией) положении — 87 (выдача разрешений субъектам предпринимательства на передвижение по территорий РК и т.д.), по вопросам трудоустройства — 33 (постановка на учет для трудоустройства, назначение пособий по безработице, выдача направлении на общественную работу), по вопросам образования — 40 (дистанционное обучение школьников, ознакомление подведомственных учреждений об организации обучающих семинаров и т.д.), по вопросам здравоохранения — 137 (выдача квоты, обеспечение бесплатными медикаментами, назначение инвалидности, оказание скорой медицинской помощи, медицинские консультации и т.д.), по вопросам сельского хозяйства — 14 (стабилизации цен на сельхоз продукции, рассмотрение проектов сельского хозяйства, оказание поддержки товаропроизводителям, развитие животноводства, решение вопросов крестьянского хозяйства, выделение субсидии и т.д.), культуры и спорта — 8 (проведение культурных и спортивных мероприятий), по другим вопросам — 66 (ономастика, выдача пограничных документов, защита прав человека, осуществление охотничьей деятельности и т.д.) и по 14 887 обращениям даны разъяснения в рамках действующего законодательства.

В рамках организации взаимодействия с населением, обеспечение максимальной доступности, открытости и гласности организована работа call—центров оперативной связи «109» (количество операторов-24) и «112» (количество операторов-17), которые работают с населением по актуальным вопросам чрезвычайной ситуации и коммунального хозяйства. На сегодняшний день в call—центры служб «109» поступили — 181 001, «112» — 290 262 звонков от жителей региона, и по ним были приняты соответствующие меры.

Также, действует телеграм-чат канал «Акимата Атырауской области», где создана возможность гражданам задавать вопросы и получать оперативные ответы в режиме реального времени. На сегодня количество пользователей данного чата составляет более 22 031 граждан.

При работе с обращениями граждан открыта страничка Отдела на веб-сайте акимата Атырауской области (atyrau.gov.kz), где есть все необходимые сведения (по часто задаваемым вопросам, по графику приема граждан руководством области и т.д.), а также имеется функционал по записи на прием и по подаче обращения.

Вышеуказанные работы будут продолжены, и находится на постоянном контроле отдела по работе с обращениями граждан аппарата акима области.

Отдел по работе с обращениями граждан

аппарата акима Атырауской области