Прокатимся по Береке на 21-м

В пригородных населенных пунктах активно ведутся работы по асфальтированию дорог, сообщает пресс-служба горакимата.

В феврале текущего года, после назначения на должность акима города Атырау, Кайрат Оразбаев одним из первых посетил село Береке. Основными проблемами села, насчитывающего порядка одной тысячи дворов, были отсутствие дорог, питьевой воды и перебои с электричеством. Поэтому, начиная с февраля и по сей день горакимат организовал туда бесплатную доставку и подачу питьевой воды. И в настоящее время сельчане не испытывают проблем с живительной влагой.

Одновременно в селе прокладывают внутрипоселковые линии водопроводов. А вот отсутствие асфальтированных дорог в Береке – актуальнейшая проблема для жителей в повседневной жизни, так как с началом осенних дождей дороги, как правило, превращаются в непролазную грязь.

По словам главного специалиста горотдела ЖКХ Ержана Хайноллаева, в ближайшее время в селе начнется асфальтирование 19 км дорог. На сегодня на тринадцати его улицах подготовлено нижнее основание. Всего в планах асфальтирование 42 улиц.

По поручению акима города весь процесс укладки асфальта фиксируется на видео и отправляется в форме отчетности в городской отдел ЖКХ. По заявлению подрядчика, на месте строительства задействована лаборатория, контролирующая качество выполняемых работ. Следует отметить, что, несмотря на корректировку плана работ и финансирования, возникшую из-за пандемии, городские власти стараются сохранить темп строительства дорог как в городе, так и в пригородных сельских округах.

На сегодня на четырех улицах аула Еркинкала-2 уже заасфальтировано 3,1 км дорог. В целом по селу планируется отремонтировать дороги протяженностью в 60,2 км. Работы завершатся в 2021 году.

Дороги в мкр. Аксай-2 также планируется сдать в следующем году. Здесь на 29 улицах отремонтировано 27,8 км дорог. Осталось заасфальтировать 15,3 км асфальта еще на 16 улицах. Для жителей же пригородного села Таскала-3 строительство дорог завершится чуть раньше. Здесь до конца 2020 г. проложат на оставшихся 11 улицах 8,8 км асфальтированных дорог. По проекту необходимо построить дороги на 15 улицах — 12 км дорог.

В селе Атырау-1 проложено 19,5 км дорог на 24 улицах, и в скором времени намечена реализация запланированных работ по строительству тротуаров общей протяженностью 33,3 км.

Кроме того, в селе Дамба-2 завершилась подготовка основания на одной улице, и в 2021 году планируется построить дороги на семи улицах протяженностью 2,2 км, а в мкр. Жанаталап-1 сданы в эксплуатацию дороги длиною 21,1 км на 24 улицах.

Подрядчиками вышеназванных дорожно-строительных проектов выступают ТОО «Атырауинжстрой-АИС», ТОО «КазахДорСтрой» и ТОО «Атырауколик».

Тимур КАЗИЕВ