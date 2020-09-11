Полицейские Атырау задержали подозреваемых в браконьерстве

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Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области совместно с работниками инспекции лесного хозяйства и животного мира (рыбоохрана) задержали подозреваемых в браконьерстве.

8 сентября в ходе рейдовых мероприятий на реке Урал в районе пригородного поселка Дамба была остановлена лодка-бударка с подвесным мотором «Yamaha-40». При осмотре плавательного средства было обнаружено два мешка рыбы осетровых пород общим весом почти в 60 кг, а также 40 кг сазана.

Лодкой управляли два 36-летних жителя поселка Дамба. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса – «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области

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