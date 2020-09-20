Полицейские Атырау проверили съемные квартиры и владельцев оружия

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» (7-18 сентября) сотрудники полиции проверили 778 сдаваемых в аренду квартир. При этом выяснилось, что в 67 случаях жилье сдавали в аренду незаконно, то есть тайно, а значит без всяких налоговых отчислений. По всем этим фактам собранные материалы направлены в областной департамент государственных доходов.

Кроме того, в указанный период стражи порядка проверили 71 владельца огнестрельного оружия, где также были выявлены нарушения. В итоге четверых владельцев оружия привлекли к административной ответственности по статье 484 КоАП РК с наложением штрафа. Три единицы оружия изъяты.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области