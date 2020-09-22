Подтянулись на славу

Новости Атырау
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Атырауские школьники стали победителями республиканского онлайн-турнира по сдаче тестов Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева.   

По итогам онлайн-турнира по силовым видам упражнений первые места были присуждены ученику 10 класса Еркинкалинской средней школы Сагинбеку Хасанову и ученице 11 класса СШ имени М. Утемисова Малике Есеновой.  

– По правилам республиканского и президентского тестов наши ребята показали хорошие результаты: Сагинбек на турнике в течение одной минуты подтянулся 25 раз, а Малика 60 раз выполнила упражнение на пресс живота, – рассказывает про своих воспитанников учитель физического воспитания и тренер Мирамгали Досанов.  

Атырауские ребята отстояли спортивную честь не только своей школы, но и всего региона.  

Анжелика КИМ

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