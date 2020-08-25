Подписываемся на «Прикаспийскую коммуну»

В рамках подписной кампании представители областной общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» встретились с сотрудниками КГУ «Қоғамдық келісім» Атырауской области.

Главная цель встречи — заключить договор двух организаций о подписке на печатное издание «Прикаспийская коммуна» на 2021 год.

В ходе неформальной беседы первый заместитель главного редактора газеты «Прикаспийская коммуна» Замзагуль Нургалиева и директор КГУ «Қоғамдық келісім» Жанар Ильясова отметили значимость регионального издания и необходимость в дальнейшем сотрудничестве.

Итогом встречи стала договоренность о подписке на газету «Прикаспийская коммуна» на 2021 год.

Анжелика КИМ