Подписываемся на «Прикаспийскую коммуну»

Новости Атырау
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В рамках подписной кампании представители областной общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» встретились с сотрудниками КГУ «Қоғамдық келісім» Атырауской области.

Главная цель встречи — заключить договор двух организаций о подписке на печатное издание «Прикаспийская коммуна» на 2021 год.

В ходе неформальной беседы первый заместитель главного редактора газеты «Прикаспийская коммуна» Замзагуль Нургалиева и директор КГУ «Қоғамдық келісім» Жанар Ильясова отметили значимость регионального издания и необходимость в дальнейшем сотрудничестве.

Итогом встречи стала договоренность о подписке на газету «Прикаспийская коммуна» на 2021 год.

Анжелика КИМ

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