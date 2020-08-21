По нужде — в санитарный модуль

В середине текущей недели рядом со зданием «Атырау-Акпарат» появился общественный туалет. Но для жителей он пока недоступен и, как обещали в городском акимате, откроется лишь к сентябрю.

— На сегодня городским акиматом закуплено пять санитарных модулей, четыре из них установлены в парке Победы, на площади Исатая и Махамбета, на конечной остановке микрорайона Авангард и рядом со зданием «Атырау-Акпарат». Последний установлен на днях и откроется к сентябрю. В этих местах вопросы подключения водоснабжения и отвода сточных вод будут решаться по-разному, в зависимости от доступности инженерных коммуникаций. Где-то будет подключение к общей линии канализации, где-то — установлен септик, — сообщил представитель городского отдела ЖКХ Алмас Сарсенов.

По информации нашего источника, санитарные модули будут в последующем переданы в доверительное управление предпринимателям. До подготовки документации туалеты будет обслуживать ТОО «Спецавтобаза». Алмас Сарсенов также отметил, что еще два таких общественных туалета будут установлены в строящейся зоне отдыха рядом с университетом имени Досмухамедова.

Алма ТУРГАНОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА