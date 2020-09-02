По новым дорогам прошелся кернобур

Качество недавно построенной дороги по улице Р. Габдиева (мкр. Нурсая) было проверено в ходе общественного контроля, организованного антикоррупционной службой Атырауской области в рамках республиканского проекта «Сапалы жол».

В начале текущего года в Нур-Султане Агентство по противодействию коррупции РК заключило меморандум с Национальным центром качества дорожных активов РК, в рамках которого во всех регионах начата работа по проверке качества построенных дорог.

По словам руководителя управления департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Жанибека Каражанова, на сегодняшний день организовано порядка 30 общественных проверок на построенных дорогах области. В составе группы общественного контроля были представители Атырауского проектного офиса «Атырау Адалдық алаңы», городского отдела ЖКХ, СМИ.

«Погрешность в 5 См допустима…»

В пятницу в первой половине дня новая дорога на улице Габдиева частично перекрывалась на короткое время, что, впрочем, не мешало движению транспорта. Сегодня бывшая пятиметровая дорога расширена до 15 метров, поэтому неудобств никто не почувствовал.

Инженеры областного филиала центра качества дорожных активов прибыли на место со всем оборудованием.

Первым делом специалисты начали проверять прочность установленных бордюров из гранитного материала. Дорожный инженер Нурлан Жанторин со специальным прибором измерения прочности начал «стрелять» по бордюру пистолетом. По его словам, 15 выстрелов в измеряемый материал – и прибор показывает уровень прочности материала с определением его состава в процентном соотношении. Затем эти данные будут сопоставляться с проектными данными подрядчика-строителя.

Следующий шаг – измерение промили и ровности дороги, дорожный инженер Мерей Тилеугалиев с коллегой устанавливает на дороге трехметровую дорожную линейку и, пройдясь по ширине, определяет – есть ли просвет между полотном дороги и прибором. Если нет, значит все в порядке, и «волн» на новой дороге не будет. В момент проверки дорожники просвета не обнаружили.

Третий этап проверки дорожники производят с помощью кернобура. Оборудование имеет буровую установку, которая аккуратно отрезает кусок дорожного полотна для проведения лабороторных работ. Гремящий бур доходит до основания асфальта, полученный асфальт в форме цилиндра диаметром 100 мм (10 см) вытаскивается наружу специальными щипцами.

Сразу идет замер высоты проложенного асфальта, на первом проверяемом участке он составил 35 см. Значит, все в порядке. Далее в лабораторных условиях будет проверяться состав и качество асфальто-бетонной смеси.

Такие работы были проведены в трех местах – в начале дороги с правой стороны, в середине и в конце дороги слева, согласно технологии проверки качества. На последнем участке размер извлеченного цилиндра асфальто-бетонной смеси составил 30 см. Но, как отметила представитель подрядной компании АО «АИС», погрешность в 5 см является допустимой, что подтвердили дорожные инженеры.

Как отметил директор областного филиала Национального центра качества дорожных активов Бекбол Мукашев, результаты проведенных измерений будут готовы через неделю.

По его словам, на сегодня для ремонта дорог республиканского значения подрядчиками работ было приобретено 426 видов строительных материалов, из них 15 видов не соответствуют нормативным документам. На ремонт дорог областного и городского значения было приобретено 555 видов материалов, из них нормативным документам не соответствуют 22. А по фактам несоблюдения строительных технологий было зафиксировано 117 случаев.

И еще. Проверки качества дорог областного и городского значения специализированным предприятием начали проводиться с текущего года, и они зависят от финансирования из местного бюджета.

Алма ТУРГАНОВА