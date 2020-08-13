Первый урожай инжира собрал фермер

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Первый урожай инжира собрал фермер в Атырау.    

«Несколько лет назад в 20 теплицах мы высадили лимоны, которые прекрасно принялись и дают урожай. Ради эксперимента посадили и инжир. Он тоже принялся и в этом году дал первый урожай. Но как нам подсказали узбекские ученый, в наших краях инжир можно выращивать не только в теплицах, но и в открытом грунте. Правда, закрывая его на зиму как виноград. Поэтому на будущий год засадим первый гектар этим достаточно экзотическим для наших мест фруктом. Одно растение может дать до 50 и больше килограммов плодов», — рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Атырау Онемдери» Владимир Розметов.

 Виктор Сутягин

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