Об общественном транспорте в выходные

В Атырау, где карантинные ограничения продлены до 28 сентября, разрешили движение общественного транспорта в выходные.

Главный государственный санитарный врач внес изменения в свое постановление, касающееся карантинных мер из-за коронавируса. Возобновляется движение в субботы и воскресенья общественного транспорта на всех городских и пригородных маршрутах. Обязательным остается наличие маски для пассажиров и социальное дистанцирование. Также в выходные дни разрешена работа ресторанов и кафе, парикмахерских и салонов красоты. В субботу и воскресенье населению станут доступными фитнес-центры и бассейны, бани и сауны.

Напоминая, что торговые и развлекательные центры, продовольственные и непродовольственные рынки будут закрыты. В выходные запрещена деятельность учебных центров.

