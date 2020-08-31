О воровстве пожертвований

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 В Атырау неизвестный преступник похитил из магазинов специальные боксы (ящички) для сбора пожертвований, которыми занимался один из благотворительных фондов.

Первый случай произошел в торговой точке по улице Дружбы, второй – в магазине по улице С. Датова. При этом оба факта зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель пригородного микрорайона Геолог.

В настоящее время ведётся досудебное расследование по статье «Грабеж» Уголовного кодекса.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области

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