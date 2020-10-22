О дорожном строительстве в пригородных сёлах



В феврале этого года, после назначения на должность акима города Атырау, одним из первых пригородных сел, где побывал Кайрат Оразбаев, было село Береке.

Основными проблемами для жителей этого села, насчитывающего порядка одной тысячи дворов, были отсутствие дорог, питьевой воды и перебои с электричеством. И начиная с февраля по сегодняшний день акиматом города была организована бесплатная доставка питьевой воды в село. Одновременно с этим, согласно поручению акима города К.Оразбаева, была организована бесплатная подача воды жителям Береке. И на данный момент сельчане не испытывают проблем с питьевой водой.



Отсутствие асфальтированных дорог в Береке – актуальнейшая тема для его жителей в повседневной жизни, так как с началом осенних дождей дороги превращались в непролазную грязь. По словам главного специалиста городского отдела ЖКХ Ержана Хайноллаева, в самое ближайшее время в селе будет проложено 19 км асфальта. На сегодня уже на тринадцати улицах села подготовлено основание. Всего будут заасфальтированы 42 улицы.

По поручению акима города К.Оразбаева весь процесс укладки асфальта фиксируется на видео и отправляется в форме отчетности в городской отдел ЖКХ. По заявлению подрядчика, на месте строительства задействована лаборатория, которая контролирует качество проводимых работ.

Следует отметить, что несмотря на корректировку плана работ и финансирования, возникшей из-за пандемии, городские власти стараются сохранить темп строительства дорог как в городе, так и в пригородных сельских округах.

На сегодня на четырех улицах Еркинкалинского сельского округа заасфальтировано 3,1 км дорог. В целом по селу планируется ремонт дорог длиной в 60,2 км. Дата передачи объекта в эксплуатацию перенесена на 2021 год.

Дороги в мкр. «Аксай-2» также планируется сдать в следующем году. Здесь уже на 29 улицах отремонтировано 27,8 км дорог. Необходимо заасфальтировать 15,3 км асфальта еще на 16 улицах.

Для жителей пригородного села «Таскала-3» строительство дорог завершится чуть раньше. До конца этого года проложат оставшейся 11 улиц , 8,8 км из предусмотренных проектом 15 ул. 12 км.

В поселок «Атырау-1» проложено 19,5 км дорог на 24 улицах, и в скором времени будут реализованы запланированные работы по строительству тротуаров 33,3км

Кроме того, в селе Дамба-2 были завершены работы по подготовки основания на одной улице и в 2021 году планируется за асфальтировать 7 ул.протяженностью 2,2 км. а в микрорайоне «Жанаталап-1» сданы в эксплуатацию 21,1км на 24 улицах.

Подрядчиками всех строительных работ выступают ТОО «Атырауинжстрой-АИС», ТОО «КазахДорСтрой» и ТОО «Атырауколик».