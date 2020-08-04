Не доглядели

В Атырауской области 35 государственных служащих привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за упущения в работе с сотрудниками своих ведомств.

Всего департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области по итогам 6 месяцев 2020 года было внесено 57 (в 2019 году — 68) представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. По внесенным представлениям 35 госслужащих, чьи подчиненные совершили различные нарушения, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в том числе четверо получили замечания, четверо — выговор, еще четверо — строгий выговор, шестеро — предупреждение о неполном служебном соответствии, девять человек освобождены от занимаемой должности, восемь уволены.

В департаменте также отметили работу по поощрению граждан, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

— С 2020 года департаментом поощрено 10 человек, сообщивших о коррупции. Из них 8 поощрены денежным вознаграждением на общую сумму 1 426 780 тенге, 2 направлены благодарственные письма. Агентство положительно оценивает такую практику, — проинформировала главный специалист департамента Айдана Аманиязова.

Светлана НОВАК